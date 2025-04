Swiatek vence em estreia no saibro na temporada em Stuttgart; Stefani avança nas duplas

Dominante no saibro nas últimas temporadas, a tenista polonesa Iga Swiatek estreou na terra batida nesta temporada com uma boa vitória, nesta quarta-feira, em Stuttgart, na Alemanha. A número dois do mundo superou a croata Jana Fett, 153ª do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Nas duplas, Luisa Stefani avançou às semifinais.

No torneio alemão, de nível WTA 500, Swiatek busca o tricampeonato, após ser campeã em 2022 e 2023. No ano passado, foi eliminada na semifinal. De quebra, a polonesa espera reduzir a grande distância para a líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, rumo a Roland Garros, onde defenderá o tricampeonato, no próximo mês.

Cabeça de chave número dois, Swiatek estreou diretamente na fase de oitavas de final. Nas quartas, terá pela frente a vencedora do confronto entre a americana Emma Navarro, sétima cabeça de chave e algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na primeira rodada, e a letã Jelena Ostapenko.

Em outros jogos desta quarta, avançaram a também polonesa Magdalena Frech e a russa Mirra Andreeva. A primeira superou a veterana italiana Sara Errani por 2 a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (7/5). Sua próxima adversária será a americana Jessica Pegula, pré-classificada número três.

Mirra Andreeva, por sua vez, fez um duelo com sua própria irmã, Erika Andreeva. Mirra avançou após o abandono da sua familiar no segundo set, quando liderava o placar por 6/2 e 1/0. Nas oitavas, fará mais um confronto russo, desta vez com Ekaterina Alexandrova.

Nas duplas, Luisa Stefani se garantiu na semifinal. Ela e a húngara Timea Babos derrotaram Jelena Ostapenko e a ucraniana Dayana Yastremska por 7/6 (7/1), 5/7 e 11/9. A medalhista olímpica agora espera a definição do duelo entre a dupla Gabriela Dabrowski (Canadá) e Erin Routliffe (Nova Zelândia) e a parceria composta pela russa Alexandra Panova e pela húngara Fanny Stollar.

MASCULINO

Em Munique, em torneio de nível ATP 500, o favorito Alexander Zverev não decepcionou a torcida e venceu sua segunda partida, avançando às quartas de final. O número três do mundo superou o também alemão Daniel Altmaier por 6/3 e 6/2. Na sequência, vai duelar com o holandês Tallon Griekspoor, algoz do local Yannick Hanfmann por 7/6 (7/3) e 6/3.

Segundo cabeça de chave, o americano Ben Shelton também confirmou o favoritismo nas oitavas de final. Derrotou o holandês Botic Van de Zandschulp por 7/6 (7/1) e 6/3. Seu próximo oponente será o italiano Luciano Darderi, que avançou ao vencer o sérvio Miomir Kecmanovic por 2/6, 7/6 (7/4) e 6/4.

MELO E MATOS SÃO ELIMINADOS

Nas duplas, Marcelo Melo e Rafael Matos foram derrotados logo na estreia pelos locais Jakob Schnaitter e Mark Wallner por 2 a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 10/5. O próximo torneio da dupla será o Masters 1000 de Madri, que começa no dia 23, quarta da semana que vem.

"Hoje foi um jogo um pouco atípico. Eu senti uma lesão no pescoço desde Montecarlo, depois do jogo lá. Então, eu não pude treinar direito. Tentei de todas as maneiras aqui na fisioterapia recuperar como pude e isso acho que acabou afetando um pouco o nosso jogo. Foi realmente atípica essa derrota. Eu não pude estar 100%, com muita dificuldade para sacar", explicou Melo.

Em Barcelona, em outra competição ATP 500, os candidatos ao título não levaram sustos. Cabeça de chave número três, o grego Stefanos Tsitsipas despachou o americano Sebastian Korda, seu algoz no Masters de Miami, por 7/6 (7/4) e 6/4.

Ele enfrentará nas quartas de final o francês Arthur Fils (sétimo cabeça de chave), que eliminou o espanhol Pedro Martínez por 6/3 e 6/2. Em outro jogo do dia, o dinamarquês Holger Rune (6º) venceu o argentino Sebastian Baez por 4/6, 6/1 e 6/2.