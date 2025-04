Com Calleri e Arboleda, São Paulo está escalado para enfrentar o Botafogo; confira

O São Paulo está escalado para o duelo contra o Botafogo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, com dois retornos. Em busca de sua primeira vitória na competição, o técnico Luis Zubeldía volta a contar com Calleri e Arboleda. A bola rola logo mais, a partir das 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

O Tricolor não começou bem no Campeonato Brasileiro, com três empates em três jogos disputados. No último domingo, a equipe paulista ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro, no Morumbi. A equipe ocupa apenas a 15ª posição, com três pontos somados.

Por conta da sequência ruim de resultados, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o treinador Luis Zubeldía está pressionado no cargo. Um novo tropeço diante do Botafogo pode colocar um ponto final na passagem do argentino no comando do São Paulo.

A boa notícia é o retorno do zagueiro Arboleda, que não jogou contra o Cruzeiro por conta de uma sobrecarga na coxa esquerda, mas já se recuperou e está à disposição do técnico argentino. Outro "reforço" é o atacante Calleri, que cumpriu suspensão e também pode atuar.

Por outro lado, Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) seguem fora.

Desta forma, a escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Alves, Ferreirinha e Jonathan Calleri.

Já o Botafogo vem de derrota contra o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o décimo colocado, com quatro pontos conquistados.

O técnico Renato Paiva não poderá contar com dois atletas para encarar o São Paulo. O zagueiro Bastos, que ainda não atuou em 2025, segue se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no ano passado, enquanto o atacante Nathan Fernandes, reforço do clube para a temporada, está em processo de transição física.

O Botafogo entra em campo com: John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Matheus Martins e Igor Jesus.