Advogada de Cain Velasquez alega que vítimas buscam quase R$ 6 milhões de restituição

O ex-campeão peso-pesado do UFC, Cain Velasquez, segue enfrentando consequências legais do caso em que se envolveu em 2022, mesmo após ter sido condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio e outros delitos. Em uma nova audiência realizada nesta quarta-feira (16), a Justiça da Califórnia adiou a definição sobre o valor que o ex-lutador deverá pagar em restituição às vítimas do episódio.

A audiência de definição de restituição foi reagendada para 3 de junho, após solicitação conjunta da defesa e da promotoria. O atleta, que está detido no presídio estadual de Wasco, não compareceu pessoalmente à sessão. Sua advogada, Renee Hessling, afirmou que o valor solicitado pelos representantes das vítimas é "exorbitante" e deverá ser contestado em juízo.

"As vítimas neste caso estão buscando uma quantia exorbitante de dinheiro. A posição da defesa é que isso é irracional, então pretendemos litigar. Acredito que o Sr. Velasquez definitivamente deve (pagar) uma restituição aqui. No entanto, há algumas alegações de que ele deve dinheiro para a creche, e eles (vítimas) estão pedindo 1 milhão de dólares (R$ 5,8 milhões) por isso. Isso é certamente algo que estamos litigando"

O promotor Aaron French, que representou a promotoria na audiência, confirmou que a família de Harry Goularte - acusado de abusar sexualmente do filho de Velasquez e uma das partes envolvidas - será representada por um advogado particular nas próximas etapas do processo. Segundo ele, os familiares desejam encerrar essa fase do processo o quanto antes.

Entenda o caso

Velasquez, de 42 anos, foi preso em fevereiro de 2022 após perseguir o carro em que estava Goularte e disparar vários tiros contra o veículo. Embora o alvo fosse Goularte, quem acabou ferido foi o padrasto dele, Paul Bender, atingido no braço. O ferimento não foi considerado grave. Velasquez se declarou culpado por meio de um acordo e foi sentenciado em março de 2024. Ele poderá solicitar liberdade condicional a partir de março de 2026.

Enquanto Velasquez cumpre pena, Harry Goularte responde a uma acusação criminal de ato libidinoso com menor de idade. Ele se declarou inocente e aguarda uma audiência preliminar agendada para 2 de junho, um dia antes da próxima etapa do caso envolvendo o ex-lutador.

A expectativa é que, até a nova audiência, defesa e acusação consigam reduzir os pontos em disputa e avancem na definição do valor que Velasquez terá de pagar em ressarcimento às vítimas envolvidas no caso.

