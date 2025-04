Corinthians terá retornos na defesa e Romero no ataque contra o Fluminense; veja escalações

O Corinthians está escalado para a partida desta quarta-feira, contra o Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz, que estará à beira do gramado após cumprir suspensão, conta com dois retornos importantes na defesa, e decide pela entrada de Romero no ataque.

O zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de um incômodo na coxa direita, volta a ficar à disposição após três jogos e substitui André Ramalho, fazendo dupla com Félix Torres. Já o lateral Fabrizio Angileri, que estava fora por uma lesão na coxa esquerda, entra na vaga de Matheus Bidu na lateral esquerda.

Por fim, no ataque, Romero volta a ser titular e forma trio com Memphis e Yuri Alberto. O paraguaio entrou no lugar de José Martínez no 11 inicial.

A escalação do Corinthians, assim, tem: Matheus Donelli, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Ainda seguem como desfalques no Timão o goleiro Hugo Souza (lesão muscular na coxa direita), e os meias Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo).

Do outro lado, o Fluminense teve alterações na defesa e no meio-campo. Thiago Silva, fora por lesão, dá lugar a Ignácio, enquanto Bernal substitui Hércules.

O Fluminense está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lima; Arias, Canobbio e Cano.

Além de Thiago Silva, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com os lesionados Otávio, Riquelme, Isaque, Gabriel Fuentes, Guga e o ex-corintiano Renato Augusto.

Corinthians e Fluminense se enfrentam logo mais, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão.