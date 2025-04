De virada, São Paulo bate o Sport pelo Campeonato Brasileiro feminino

Jogando em casa, o São Paulo venceu o Sport por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As pernambucanas abriram o placar com Layza, mas Jéssica Soares e Giovanna Crivelari viraram para o Tricolor Paulista.

Com a vitória, o São Paulo chegou aos dez pontos após cinco jogos, estando na terceira colocação da competição. O Sport ainda não venceu e é o 15º colocado, com apenas um ponto conquistado.

Na próxima rodada, o São Paulo visitará o Grêmio no sábado, às 18h (de Brasília), no estádio do Vale, em Novo Hamburgo-RS. Por sua vez, o Sport jogará contra o Fluminense um dia depois, no domingo, às 15h, na Arena de Pernambuco, em Recife.

Os gols

Aos 20 minutos, Layza recebeu passe de Pintinho e finalizou com categoria para colocar o Sport na frente.

Entretanto, aos 40, Bia cobrou falta na área e Jéssica Soares desviou de cabeça para empatar para as paulistas. Apenas três minutos depois, o São Paulo virou. Após nova bola aérea, Crivelari apareceu para desviar de cabeça e colocar as Tricolores em vantagem no marcador.