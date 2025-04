Luisa Stefani e Timea Babos vencem dupla com 4ª melhor do mundo e vão à semi do WTA de Stuttgart

Luisa Stefani, número 1 do Brasil, emplacou, nesta quarta-feira, mais uma vitória no WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, evento no piso de saibro coberto. A paulistana e a húngara Timea Babos derrotaram a dupla da letã Jelena Ostapenko - atual 4ª do mundo nas duplas - e a ucraniana Dayana Yastremska por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (7/1) 5/7 11/9.

A dupla de Luisa e Babos perdia por 8 a 3 no match tie-break, conseguiu seis pontos consecutivos e fechou nos detalhes o duelo muito equilibrado. Antes, Luisa e Babos tiveram dois match-points no 5/4 no segundo set, mas as oponentes levaram para o super tie-break decisivo.

"Grande vitória e suada. O jogo foi uma montanha russa do começo ao fim. Abrimos uma boa vantagem nos dois sets. Jogamos um tiebreak muito firme para fechar o primeiro set e embalamos um ótimo início do segundo set. No segundo perdemos algumas oportunidades e elas aproveitaram o momento para crescer no jogo e levar para o terceiro. No super tiebreak voltamos de 8 a 3 abaixo com bastante garra e convicção para conseguir a virada no final", destacou Luisa Stefani.

A brasileira e a húngara só devem jogar na sexta ou no sábado contra as vencedoras das cabeças de chave 1, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe e a dupla da húngara Fanny Stollar com a russa Alexandra Panova, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Calendário de Luisa Stefani