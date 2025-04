Onde vai passar Corinthians x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Corinthians e Fluminense medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

De olho na recuperação, o Corinthians quer usar a Neo Química Arena como trunfo para deixar a derrota no clássico para trás. Na rodada passada, o Timão caiu diante do Palmeiras por 2 a 0.

O Fluminense vive um novo momento com Renato Gaúcho no comando. São duas vitórias seguidas e a chance de embalar de vez após o triunfo por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã.

Corinthians x Fluminense -- Brasileirão 2025