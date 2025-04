Manchester United confirma lesão de Zirkzee; o atacante está fora da temporada

Nesta quarta-feira, Ruben Amorim, técnico do Manchester United, confirmou que o centroavante Joshua Zirkzee, de 23 anos, estará fora do restante da temporada devido à lesão no músculo da coxa. O atacante holandês se lesionou na derrota para o Newcastle, no último domingo, pelo Campeonato Inglês.

"Zirkzee está fora da temporada. Agora vamos prepará-lo para a próxima. É complicado para qualquer jogador, ainda mais ele, que estava evoluindo em todos os aspectos do jogo", disse Ruben Amorim, em coletiva de imprensa.

Contratado pelo Manchester United em julho de 2024, Zirkzee foi titular da equipe inglesa na maior parte da temporada. Pelos Red Devils, o atacante atuou 43 vezes, marcou sete gols e deu três assistências.

Considerado uma promessa, Zirkzee chegou ao Manchester United após passagem pelo Bologna. Na temporada passada, ele foi um dos destaques da equipe, que terminou o Campeonato Italiano na quinta posição e se classificou para a Liga dos Campeões. Ao todo, foram 12 gols e seis assistências em todas as competições pelo clube.

Com a ausência de Zirkzee, Ruben Amorim só tem duas opções para ser o principal centroavante do Manchester United: Rasmus Hojland, que marcou oito gols nessa temporada, e Chido Obi-Martin, atacante recém-promovido da base do clube.

Em meio a um ano turbulento, o Manchester United vive má fase no Campeonato Inglês. A equipe está em 14º lugar, com 38 pontos, sem chances de se classificar à próxima Liga dos Campeões por meio da competição.

Entretanto, o Manchester United ainda pode se qualificar à Champions, caso vença a Liga Europa. Vivo no torneio, a equipe inglesa recebe o Lyon nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pelo jogo de volta das quartas de final. A partida de ida, disputada no Parc Olympique Lyonnais, na França, foi 2 a 2.