Suspeitos em apostas, BH e Ênio são relacionados em Flamengo x Juventude

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Juventude se enfrentam hoje, às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, com jogadores envolvidos em investigações com apostas esportivas.

Mesmo tema, mas em etapas e esferas diferentes

Bruno Henrique, do Flamengo, já está indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em jogos. Ele foi denunciado por manipulação de resultado em função de um cartão amarelo recebido contra o Santos, em 1º de novembro de 2023, no Campeonato Brasileiro.

Já o caso de Ênio, de Juventude, ainda está na fase de investigação e na esfera desportiva. O atacante é suspeito de forçar um cartão amarelo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, na partida contra o Vitória.

Bruno Henrique e Ênio estão relacionados para o duelo de hoje no Maracanã. Os dois ainda não estão confirmados entre os titulares, mas estarão presentes no Maracanã.

O caso de Bruno Henrique

Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Na partida disputada em Brasília, o atacante levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do 2° tempo. Ele reclamou muito com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. O Fla perdia por 2 a 1, e Gerson já havia recebido cartão vermelho.

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira em outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4 mil conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias — o que sinaliza que parte do acervo foi deletado.

Uma conversa entre Wander e Bruno Henrique, ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, evidencia as suspeitas. Na ocasião, os dois falam sobre cartões amarelos, e o atleta cita o embate contra o Santos — que foi reprogramado de 29 de outubro para 1° de novembro.

Wander: O tio você está com 2 cartão no brasileiro?

Bruno Henrique: Sim

Wander: Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk

Bruno Henrique: Contra o Santos

Wander: Daqui quantas semanas?

Bruno Henrique: Olha aí no Google

Wander: 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk

Bruno Henrique: Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém

Wander: Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso.

O caso de Ênio

Ênio, do Juventude, é investigado por suposto envolvimento em caso de aposta Imagem: Fernando Alves / Juventude

Ênio virou alvo após um alerta que a CBF recebeu da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas (Ibia). Operadoras de "bets" apontaram um volume anormal de apostas no cartão amarelo de Ênio.

Após a denúncia, Ênio ficou fora da segunda rodada, contra o Botafogo. O atacante também não participou do treinamento seguinte à partida.

O Juventude, posteriormente, decidiu reintegrá-lo ao elenco e ele enfrentou o Ceará na 3ª rodada. Em nota oficial, o clube gaúcho informou ter realizado uma "ampla conversa" com o atleta e também teve "acesso à informações", algo que justificou a reintegração. Veja o trecho:

"O Esporte Clube Juventude vem a público informar que está ciente dos relatórios emitidos pelas autoridades e das apurações envolvendo o atleta Ênio, e acompanha toda a situação com máxima atenção, interesse e equilíbrio.

Desta forma, o clube comunica que, após amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso até o momento, Ênio seguirá exercendo normalmente suas atividades, treinando com o grupo e à disposição da comissão técnica para os compromissos do Campeonato Brasileiro. O Juventude continuará oferecendo o suporte necessário ao profissional, que, como qualquer cidadão, tem assegurado o direito constitucional à presunção de inocência.

Por fim, o Esporte Clube Juventude, reafirmando seu total e irrestrito compromisso com a integridade, ética e a transparência, já se encontra — assim como o atleta Ênio — integralmente à disposição das autoridades competentes para colaborar com o completo esclarecimento dos fatos".