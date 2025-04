Abel surpreende com dupla argentina no Palmeiras contra o Inter; veja times

Do UOL, em São Paulo (SP)

Inter e Palmeiras estão escalados para o jogo que acontece às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Abel Ferreira escalou o Alviverde com duas novidades em relação ao time que venceu o Corinthians: Giay na vaga de Bruno Fuchs e Aníbal Moreno na vaga de Emiliano Martínez.

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Estêvão; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque.

Já o Inter de Roger Machado tem entre os onze iniciais: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata, Vitinho e Enner Valencia.

Os desfalques do Palmeiras são: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), Marcos Rocha (edema na panturrilha esquerda) e Murilo (lesão na coxa direita).