Onde vai passar Internacional x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Internacional e Palmeiras duelam noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? Amazon Prime Video (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Colorado quer voltar a vencer após empatar no fim de semana. O Inter visitou o Fortaleza no Castelão e ficou no 0 a 0.

O Alviverde quer manter o embalo após duas vitórias seguidas no nacional. Na rodada anterior, a equipe de Abel Ferreira superou o Corinthians por 2 a 0.

Internacional x Palmeiras -- Brasileirão 2025