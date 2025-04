Guarani confirma presença na Copa Paulista de 2025 em busca de vaga na Copa do Brasil

Fora do mata-mata do Paulistão e de olho no calendário de 2026, o Guarani vai disputar a Copa Paulista neste segundo semestre. A confirmação veio durante o Conselho Técnico da competição. O torneio está previsto para começar em 15 de junho e garante ao campeão a escolha entre vaga na Série D ou na Copa do Brasil do ano seguinte.

O time bugrino está no Grupo 3 ao lado de Paulista, Primavera, Rio Branco, São Bento e XV de Piracicaba. A presença na competição estadual reforça a meta do clube campineiro de voltar à Copa do Brasil, torneio que não disputa desde 2022.

Com cinco das seis vagas da Federação Paulista (FPF) na Copa do Brasil sendo definidas via Paulistão, a Copa Paulista se tornou o plano A do Guarani. O campeão da competição estadual escolhe entre disputar a quarta divisão nacional ou a Copa do Brasil.

Caso o time não conquiste a Copa Paulista, ainda pode se beneficiar do 'efeito cascata'. A FPF pode indicar um novo clube se cinco dos oito classificados ao mata-mata do Paulistão forem para a terceira fase da Copa do Brasil 2026, por outros critérios: títulos da Copa do Brasil ou Série B, participação na Libertadores, Copa Verde ou Copa do Nordeste.

Se isso acontecer, o Guarani herdaria a vaga via ranking interno da FPF. Hoje, o clube aparece atrás de três eliminados nas quartas do estadual e da rival Ponte Preta.

Vindo de derrota para o Maringá por 3 a 2, o Guarani volta a campo diante do Brusque, neste domingo, às 16h, no estádio Orlando Scarpelli, pela 2ª rodada da Série C.