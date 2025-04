'Grito de socorro': Comentaristas analisam coletiva de CEO do Santos

A entrevista de Pedro Martins, CEO do Santos, foi absorvida de maneira diferente dentro e fora do clube. Lucas Musetti e Gabriela Brino analisaram as palavras do dirigente, na Live do Clube.

Os comentaristas concordaram que o conteúdo da coletiva foi muito importante, mas apontaram que Pedro Martins poderia ter escolhido outro momento.

Gabriela Brino: Importante para trazer a realidade

O conteúdo da coletiva foi muito importante para trazer a realidade do Santos, que vive o que vive muito por conta de apegos institucionais, que travam a evolução do clube, como instituição, em departamentos e em processos. [...] Acho que o Pedro Martins deu um grito de 'eu não consigo fazer o que eu quero aqui por causa das travas institucionais'.

Gabriela Brino

Lucas Musetti: Conteúdo bom, mas forma ruim

O conteúdo da coletiva foi muito bom, mas a forma foi ruim. O momento não foi adequado. A base da comunicação é alinhar expectativas. E a expectativa para a coletiva do Pedro Martins era outra. Muita gente sintonizou esperando isso. Então, quando, no primeiro minuto, ele diz que não vai anunciar técnico, o resto não importa mais [para estas pessoas]

Lucas Musetti

