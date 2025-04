Campeão do mundo pela França ataca Dibu Martínez: 'precisa de psiquiatra'

Campeão mundial pela seleção francesa em 1998, Emmanuel Petit atacou Dibu Martínez após nova polêmica envolvendo o goleiro argentino do Aston Villa.

O que aconteceu

Dibu desembarcou em Paris na semana passada, antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, entre PSG e Aston Villa, usando um boné com o título da Copa do Mundo 2022 estampado. Os argentinos foram campeões mundiais após derrotarem os franceses na decisão por pênaltis, com o goleiro sendo um dos grandes destaques.

Autor do último gol da França contra o Brasil na final do Mundial de 1998, Petit disse que provocações fazem parte do futebol, mas acredita que o argentino extrapola os limites.

Emiliano Martínez disse recentemente que não ultrapassa limites. Ele precisa fazer psicoterapia, consultar um psiquiatra porque não temos a mesma definição do que são limites. Francamente, esse homem deveria aprender a se controlar emocionalmente Emmanuel Petit, ao podcast Rothen's enflamme

Não deve ser desrespeitoso, nem deve ser agressivo. Parece que em cada jogo esperamos algo fora dos limites deles. Ele é um goleiro muito bom, mas por onde passa deixa uma imagem provocativa de seu comportamento. Já foi longe demais. É o suficiente. Sou o primeiro a aceitar que a provocação faz parte do futebol e da vida em geral, mas não deve se transformar constantemente em difamação

Aston Villa venceu o PSG por 3 a 2 ontem, no Villa Park, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. O time francês, no entanto, levou a melhor e avançou para a semi porque venceu o primeiro confronto por 3 a 1.

As polêmicas de Dibu

Dibu Martínez tem acumulado polêmicas na carreira, inclusive uma recente envolvendo a seleção brasileira. Ele fez embaixadinhas na reta final da goleada de 4 a 1 da Argentina e foi imediatamente repreendido pelo técnico Lionel Scaloni, que fez um gesto negativo por conta da provocação do goleiro.

A polêmica mais lembrada aconteceu após a final da Copa de 2022, quando o goleiro simulou um pênis com o troféu de melhor arqueiro do Mundial. No vestiário, ele puxou o canto de "um minuto de silêncio" para Mbappé e, já em solo argentino, segurou um boneco de Mbappé e afirmou que Tchouameni "se cagou" ao cobrar — para fora — a sua penalidade.

No ano passado, Dibu voltou a repetir o gesto obsceno que fez na final da Copa em jogo contra o Chile. Já contra a Colômbia, Dibu deu tapa na câmera de um cinegrafista após a derrota. Ele se irritou na saída do campo e empurrou o profissional, que foi ao chão. As atitudes renderam punição de dois jogos ao goleiro.