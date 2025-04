Dupla mira 1ª vitória da Ponte Preta na Série C: 'Colocar favoritismo em campo'

O empate da Ponte Preta na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, diante do Figueirense, por 1 a 1, foi visto como um bom resultado no elenco. Entretanto, todos entendem que o ponto conquistado será mais valorizado se o time vencer seu primeiro jogo em casa, diante do Retrô-PE.

A partida terá um desafio a mais, pois o time paulista não contará com sua torcida. O clube foi punido após briga entre torcedores e Polícia Militar em outubro de 2024, quando a Ponte Preta perdeu por 1 a 0 para o Guarani pela Série B.

O zagueiro Wanderson, que estreou na Ponte Preta diante do Figueirense, agradeceu a confiança e pediu para que o time coloque o favoritismo dentro de campo. "Agradecer a confiança da Ponte Preta e desde já temos que retribuir. É um clube grande e que vai brigar pelo acesso e título da competição. Mas temos que colocar esse favoritismo dentro de campo com muita responsabilidade."

Ao comentar sobre o empate, ele valorizou o ponto, mas pediu foco total na estreia em casa. "O resultado é satisfatório. Jogar fora de casa é sempre muito difícil e tiramos dois pontos do adversário. Mas esse empate só valerá a pena se vencermos em casa, para somarmos quatro pontos em dois jogos. Sabemos da importância do jogo em casa, mesmo sem o torcedor nos apoiando."

Outro que estreou foi o volante Rodrigo Souza, que veio do São Bernardo. Ele não jogava desde setembro de 2024 por conta de uma lesão e comemorou sua volta. "Nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar. Infelizmente tive essa lesão na pré-temporada, mas graças a Deus acabou e voltei. Entrei por poucos minutos, mas fiquei muito feliz por voltar a jogar e estrear com a camisa da Ponte Preta. Vamos agora buscar a sequência de jogos."

Ele também valorizou a estreia da Ponte Preta por conta do poder de reação. "Foi uma estreia fora de casa contra um time que também é favorito ao acesso, um resultado muito bom. Depois de estar perdendo, conseguimos ,um gol e tivemos chance de vencer. Foi importante e agora é fazer nosso papel em casa. Não é comum não ter torcida, principalmente aqui, mas temos que vencer mais essa adversidade."

A partida diante do Retrô será realizada no sábado, às 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela segunda rodada da Série C. Na primeira rodada, apenas cinco times venceram: Botafogo-PB, Londrina-PR, Maringá-PR, Itabaiana-SE e Caxias-RS.