Com apoio da torcida, Vôlei Renata busca vaga na semifinal da Superliga

O Vôlei Renata recebe o Joinville nesta quinta-feira, em disputa, está a vaga na semifinal da Superliga Masculina. Os campineiros fazem jogo decisivo contra a equipe de Santa Catarina, às 21 horas, no Ginásio do Taquaral, no terceiro jogo das quartas-de-final da competição nacional.

ONDE ASSISTIR



O duelo terá transmissão da Sportv 2, VBTV e Rádio CBN Campinas.

Os comandados do técnico Horacio Dileo vem de vitória, no jogo dois da série. No último domingo, o Vôlei Renata superou os donos da casa por 3 a 1. Com isso, o time de Campinas recuperou a oportunidade de fazer o confronto decisivo da série diante sua torcida.

"Tem sido um confronto muito equilibrado. O time de Joinville é muito coeso, erra pouco. No primeiro jogo, a gente não conseguiu impor muito o nosso ritmo, mas nesse segundo jogo a gente conseguiu encaixar melhor. Nosso saque entrou muito bem, nosso bloqueio funcionou bem também, conseguimos marcar melhor as extremidades deles. Acredito que na quinta-feira será novamente um grande espetáculo," comenta o campeão olímpico, Maurício Borges.

"Jogamos dois jogos contra eles e os dois foram muito equilibrados, acho que toda a Superliga tem sido assim. Outro confronto de playoffs que vai ser desempatado no terceiro jogo e eu acho que vai ser um jogo muito difícil, os dois times jogaram muito bem e acho que estamos prontos para isso," acrescentou Bruno Lima.

O time campineiro garantiu o direito de decidir a parcial em casa pela campanha que fez na fase classificatória da Superliga, ficando em terceiro lugar da tabela e garantindo o mando de quadra. Os ingressos para a partida acabaram em cerca de 30 minutos.

"Eu creio que vai ser um jogo muito mais equilibrado do que os outros dois. Temos de impor nosso ritmo de jogo, nosso saque, nossa defesa, nosso bloqueio para poder ir minando aos poucos o time deles. Espero que a força de atuar dentro de casa possa nos ajudar a buscar essa classificação," encerra Borges.