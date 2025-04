Tata Martino, ex-Barcelona e seleção argentina, é sondado pelo Santos

De volta à estaca zero na busca por um treinador, o Santos diz não ter pressa para anunciar um novo técnico, mas já começa a se mexer. Na Live do Clube, a comentarista Gabriela Brino disse que o clube sondou o técnico Tata Martino.

O treinador argentino já trabalhou com Neymar, no Barcelona, onde trabalhou entre 2013 e 2014. Ele também tem passagens pelas seleções argentina e mexicana e, mais recentemente, comandou Messi e Suárez no Inter Miami.

Apenas sondagem. Sabendo do 'não' de Sampaoli, o Santos já começa a criar novas opções. Tata Martino foi sondado. Apenas uma sondagem para ver se ele gostaria de treinar o Santos. Mostra um perfil do que o Santos está buscando após o Sampaoli.

Gabriela Brino

Musetti: César Sampaio como solução caseira?

É algo que não estão pensando [no Santos] nesse momento, mas o dia a dia pode apontar um caminho. Isso tudo passa por uma melhora no desempenho do Santos. [...] O César Sampaio é um cara preparado, trabalhou na seleção com o Tite. O Santos procurou o Tite. E o César Sampaio tem muito do Tite, aprendeu com ele, têm estilos de jogo parecidos. [...]

O Santos ainda não conversa sobre a efetivação do César Sampaio, mas se o Santos ganhar do Galo hoje e a busca por técnicos não avançar rapidamente, uma coisa vai caminhando junto com a outra. [...]Ele é muito qualificado, idolatrado no dia a dia, e tem a ambição de se tornar treinador.

Lucas Musetti

