Zubeldía escala São Paulo sem Luciano e com joia da base contra o Botafogo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está definido para enfrentar o Botafogo na tarde desta quarta-feira (16), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía manda a campo um time com o melhor que tem à disposição e dá chance para o jovem meia Alves.

O Tricolor está definido com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Alves e Wendell; Ferreirinha e Calleri. O atacante Luciano inicia o jogo no banco de reservas.

🇾🇪 O Tricolor está escalado!



⚽️ Botafogo x São Paulo

🏟️ Nilton Santos

📍 Rio de Janeiro (RJ)

⏰ 18h30

🏆 Brasileirão



📺 Premiere

🎙️ SPFC Play #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/TKsgBJaxa6 -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 16, 2025

É a segunda vez que Alves, campeão da Copinha deste ano, será titular como profissional pelo São Paulo. Nos últimos jogos, Lucas Ferreira foi quem ganhou a oportunidade de iniciar; hoje ele começa no banco.

O Botafogo também está definido com: Jhon; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Matheus Martins e Igor Jesus.