Presidente do Corinthians, Augusto Melo presta depoimento sobre caso VaideBet

Nesta quarta-feira, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, prestou depoimento no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC, responsável por casos de lavagem de dinheiro), sobre o caso VaideBet.

A oitiva de Augusto Melo estava marcada para às 14h (de Brasília) e teve cerca de três horas e meia de duração. Na saída da delegacia, o mandatário atendeu à imprensa rapidamente e afirmou ter prestado todos os esclarecimentos no que classificou como um depoimento "muito tranquilo".

"Foi um depoimento muito tranquilo, muito cordial, muito bem recebido. O resto são eles que vão ter que dar o resultado final. O que eu posso dizer é que foi muito tranquilo desde o começo, o dia das negociações. Tudo que foi feito, foi falado. Sempre deixei muito claro isso, muito transparente desde o dia em que eu conheci a patrocinadora e negociei com ela. Foi isso que foi falado e esclarecido aqui. A minha verdade é uma só e tudo que aconteceu foi o que falamos aqui", disse o presidente.

O acordo entre Corinthians e VaideBet chamou a atenção das autoridades públicas após a descoberta de repasses de receitas oriundas de pagamentos do clube para a Rede Social Media Design LTDA, empresa de Alex Cassundé, citada no processo como intermediadora do negócio. Na sequência, parte destes valores foram transferidos para uma empresa 'laranja' e chegaram a uma conta vinculada ao crime organizado.

Esta participação deu à empresa o direito a receber 7% do valor total do acordo entre o clube e a VaideBet, o que, à época da vigência da parceria, renderia, ao fim do período de três anos, R$ 25,2 milhões, quantia que deveria ser repassada pelo clube, em parcelas mensais de R$ 700 mil.

"A minha conversa só foi lá no começo, e depois o jurídico que cuidou. Está tudo em contrato cara, tudo documentado", declarou o presidente na saída da delegacia.

Ricardo Cury, advogado do presidente Augusto Melo, também conversou rapidamente com a imprensa e disse que a defesa do mandatário está respeitando o andamento do processo. O profissional também ressaltou que o clube já tomou algumas providências anteriormente.

"Estamos respeitando o trâmite normal do inquérito. Algumas providências foram tomadas já pelo Corinthians naquele período de 24, tem uma série de documentos que já foram sinalizados no inquérito e indicados para o promotor. Há um conflito escalado já entre Corinthians e VaideBet, que está dependendo só da conclusão do inquérito para ganhar potência. O presidente está muito tranquilo", disse Cury.

Antes de Augusto Melo, outros dois ex-dirigentes do Corinthians também prestaram depoimento no DPPC sobre o caso VaideBet. Marcelo Mariano, ex-diretor executivo, depôs na última segunda-feira, enquanto Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, depôs na última terça-feira.

O caso VaideBet está sendo conduzido pelo delegado Tiago Fernando Correia, do DPPC, com o apoio do Promotor de Justiça do Gaeco (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Juliano Carvalho Atoji.

A investigação do caso deve ser concluída entre o fim de abril e a primeira semana de maio, quando as autoridades vão informar ao público o desfecho do inquérito.