Arsenal quebra 'pacto' e elimina Real em jogo com VAR, cavadinha e redenção

O Arsenal conseguiu o que muitos rivais não conseguiram nos últimos anos ao vencer com o Real Madrid por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, e quebrar o "pacto" dos espanhóis para se garantir na semifinal da Champions.

O jogo teve o VAR protagonista. O árbitro de vídeo foi fundamental para ajudar na marcação de um pênalti para o Arsenal — perdido por Saka — e para anular uma penalidade a favor do Real Madrid.

Saka também foi personagem. O camisa 7 do Arsenal perdeu o pênalti ao tentar uma cavadinha, mas se redimiu fez o primeiro gol dos ingleses da mesma maneira, com bola rolando. Martinelli fez o segundo dos Gunners. Vini Jr. descontou para o Real Madrid.

O Arsenal volta à semifinal da Champions após 16 anos. Os Gunners disputaram esta fase da competição pela última vez em 2009, quando foram eliminados pelo Manchester United.

O Real põe fim ao sonho da quinta semifinal seguida. O atual campeão, dessa vez, não conseguiu a tão sonhada virada que veio em diversas ocasiões nos últimos anos e fez o clube ficar com a fama de ter um "pacto" na competição.

O Arsenal vai encarar o PSG na semifinal da Champions. A equipe francesa passou pelo Aston Villa e se garantiu na próxima fase ontem.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo. O Arsenal visita o Ipswich Town, às 10h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. Mais tarde, às 16h, o Real Madrid recebe o Athletic de Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O VAR roubou a cena no primeiro tempo. O Real esboçou uma pressão, mas que foi controlada com facilidade pelo Arsenal. Ousados, os ingleses atacaram e conseguiram o pênalti em um lance que só o VAR reparou. O árbitro foi ao monitor, checou e anotou a penalidade. Saka, no entanto, abusou da ousadia, deu uma cavadinha e parou em Courtois. A defesa inflamou o Bernabéu, que logo depois comemorou um pênalti em Mbappé. A festa deu lugar à apreensão. O árbitro de vídeo checou o lance por cinco minutos, recomendou a revisão e foi aí que a decepção tomou conta: marcação anulada.

Árbitro François Letexier checa o VAR durante jogo entre Real Madrid e Arsenal na Champions Imagem: Juan Medina/REUTERS

Real tentou pressão, mas o Arsenal foi quem assustou. Após o baque do pênalti anulado, o Real encurralou o adversário no campo defensivo e não foram poucas as vezes que a bola rondou a área inglesa, mas sem tomar o rumo do gol. Do outro lado, os Gunners tiveram uma rara chance, mas Martinelli parou em Courtois e o primeiro tempo terminou empatado.

A festa foi inglesa — e brasileira — no segundo tempo. O jogo voltou morno, e o Arsenal conseguiu abrir o placar com redenção de Saka, que repetiu a cavadinha do pênalti em lance com bola rolando e venceu Courtois. Nem mesmo o gol de Vini Jr. logo em seguida com "presente" de Saliba esfriou a festa britânica. Os espanhóis partiram para o tudo ou nada e ficaram com o nada. Martinelli ligou o turbo nos acréscimos e decretou a vitória dos Gunners.

Lances importantes e gols

Não valeu! Mbappé abriu o placar para o Real aos dois minutos. Vini Jr. finalizou, e o francês apareceu sozinho na segunda trave para completar de peito, mas o gol foi anulado por impedimento.

Quase um golaço. Saka recebeu pela direita da área e arriscou dali mesmo. A bola passou perto do ângulo direito de Courtois e saiu.

Courtois! Saka, de novo, recebeu pelo bico direito da área. O inglês levou para o meio dessa vez e arriscou chute rasteiro com a perna esquerda, que é a boa. Courtois caiu no cantinho e espalmou.

Pênalti! O Arsenal teve escanteio, a bola foi alçada, Courtois encaixou e saiu jogando. O lance seguiu até que o árbitro paralisou a partida e foi chamado pelo VAR. As imagens mostraram Asencio segurando Merino no lance. Letexier anotou a penalidade.

Courtois pega o pênalti. Saka arriscou na cobrança e tentou uma cavadinha no canto direito do goleiro do Real Madrid, que acertou o lado e espalmou.

Saka se lamenta após perder pênalti no jogo entre Real Madrid e Arsenal na Champions Imagem: Juan Medina/REUTERS

Pênalti anulado. O Real alçou a bola na área, Asencio desviou, e Mbappé caiu após disputa com Rice. O árbitro marcou pênalti em campo. O VAR checou o lance por cinco minutos e chamou Letexier ao vídeo. O juiz foi ao monitor e julgou que não houve a falta.

Courtois defende. Rice fez jogada individual e achou Martinelli livre pela esquerda da área. O brasileiro dominou, levou para o fundo e tentou chute mesmo sem ângulo. Courtois espalmou.

Saka abre o placar: 1 a 0. O segundo tempo era morno até os 19 minutos. Merino recebeu com espaço na entrada da área e serviu Saka. Cara a cara com Courtois, ele repetiu a cavadinha do pênalti, mas dessa vez levou a melhor, encobriu Courtois e saiu para a festa.

Saka comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Real Madrid na Champions Imagem: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Vini Jr. empata em seguida: 1 a 1. Saliba vacilou na saída de bola e foi desarmado por Vini Jr. O brasileiro só teve o trabalho de empurrar para as redes em seguida.

Martinelli completa a festa: 2 a 1. Martinelli arrancou do campo de defesa, ganhou de Fran García na velocidade e tocou na saída de Courtois para garantir a vitória.

Gabriel Martinelli comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Real Madrid na Champions Imagem: Lee Smith/Action Images via Reuters

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 x 2 ARSENAL

Data e horário: 16 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Champions

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Gols: Saka (19'/2°T), Vini Jr. (21'/2°T), Gabriel Martinelli (47'/2°T)

Cartões amarelos: Alaba, Asencio, Rüdiger (REA), Raya (ARS)

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Dani Ceballos), Asencio (Modric), Rüdiger e Alaba (Fran García); Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo (Endrick), Vini Jr e Mbappé (Brahim Díaz). Técnico: Carlo Ancelotti

Arsenal: Raya; Timber (White), Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice (Zinchenko) e Odegaard; Saka (Trossard), Martinelli (Tierney) e Merino. Técnico: Mikel Arteta