Santos recebe quatro 'nãos' e volta à estaca zero na busca por novo técnico

O Santos recebeu quatro negativas e voltou à estaca zero na busca pelo novo técnico, informou o repórter Lucas Musetti no De Primeira.

O Santos, nessa ordem, foi tomando 'nãos' consecutivos: Tite, Dorival Jr., Luís Castro e por último Jorge Sampaoli.

Então, o Santos toma quatro 'nãos' e volta à estaca zero. Nesse momento, o CEO Pedro Martins e os analistas começam a olhar o mercado de novo para traçar novos alvos.

Lucas Musetti

O repórter do UOL explicou que a recusa de Sampaoli pegou a diretoria santista de surpresa após uma primeira conversa positiva com o presidente Marcelo Teixeira.

O primeiro contato com Sampaoli, na segunda-feira, foi super positivo. Rolou uma reunião do Marcelo Teixeira com Sampaoli, que se mostrou empolgado, mostrou conhecimento do elenco, disse que tinha visto as partidas recentes do Peixe, só que pediu tempo para pensar. Esse tempo para pensar pensou contra o Santos.

O Sampaoli repensou e retornou com esse 'não' para o Santos, que acreditava que conseguiria contratar o Sampaoli, que está em baixa no mercado.

Lucas Musetti

O Peixe recebe o Galo às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, e será comandado por César Sampaio, membro da comissão técnica permanente do clube.

Segundo Musetti, a depender do que aconteça em campo e das opções disponíveis no mercado, o ex-auxiliar de Tite pode até permanecer no comando da equipe.

A ideia é não negociar com ninguém hoje porque é dia de Santos x Atlético-MG, dar esse espaço para o auxiliar César Sampaio fazer seu trabalho, e a partir de amanhã definir novos alvos e iniciar novas negociações.

A depender dos resultados a partir de hoje, eu não descartaria nem o próprio César Sampaio, que é um profissional experiente e trabalhou com o Tite na seleção. Se o mercado se mostrar inviável, o tempo acaba sendo bom para o César Sampaio.

Hoje a informação é que o Santos ainda não procurou outro técnico depois desses quatro 'nãos' -- Tite, Dorival, Luís Castro e Sampaoli.

Lucas Musetti

