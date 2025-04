Abel promove mudanças no Palmeiras para enfrentar o Internacional; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Internacional, que acontece nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Para a partida, o técnico Abel Ferreira fez duas mudanças em relação ao time que venceu o Corinthians, na última rodada. O treinador promoveu as entradas de Giay, na lateral direita, e de Aníbal Moreno, no meio, nas vagas que foram ocupadas no último jogo por Bruno Fuchs e Emiliano Martínez.

Sendo assim, o Palmeiras vai a campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O Verdão não conta com Marcos Rocha (edema na panturrilha esquerda), Murilo (lesão na coxa direita), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita), Mayke (lesão na coxa esquerda) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo).

Do outro lado, o Internacional, de Roger Machado, tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Tabata e Alan Patrick; Vitinho e Valencia.

O Colorado não poderá contar com Wesley, que teve um desconforto muscular, nem com Carbonero, com lesão na coxa direita. Ainda, seguem fora os lesionados Rochet, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Lucca, Juninho e Bruno Gomes.

O Palmeiras briga pela liderança do Brasileirão. Atualmente, o Verdão é o segundo colocado, com sete pontos, empatado com o Flamengo, que lidera com maior saldo de gols. Já o Internacional tem cinco pontos e ocupa o sétimo lugar.

Embalado por quatro vitórias seguidas, sendo a última delas no Derby, o Palmeiras quer chegar a uma sequência inédita no ano com cinco triunfos consecutivos. O Colorado, por sua vez, ainda não perdeu na temporada e defende sua invencibilidade.