Neymar e o pai se tornaram 'os donos do Santos', detona RMP

Neymar e seu pai se tornaram "donos" do Santos e um problema na contratação do novo técnico, opinou o colunista Renato Maurício Prado no De Primeira.

O César Sampaio [membro da comissão técnica permanente] vai ter que se entender com Neymar e vai ter que fazer as vontades do Neymar. Infelizmente, o Neymar e o pai se tornaram os donos do Santos, essa que é a grande verdade.

Renato Maurício Prado

Na visão do colunista, o excesso de protagonismo de Neymar é um dos fatores que explica a negativa de Jorge Sampaoli ao Santos.

Antes dele, Tite, Dorival Jr. e Luís Castro já haviam dito 'não' ao Peixe.

É muito complicado, isso aí foi um dos fatores que fizeram o Sampaoli pensar bem e dizer: 'é melhor não, vou entrar num time mediano que tem uma estrela que é um grande problema, uma estrela mais fora que dentro do campo, e vou ter que jogar com ele como camisa 10'.

Provavelmente, ele achou melhor não. Agora, para o Santos, foi um livramento -- por onde passa, o Sampaoli transforma os departamentos de futebol em um caos.

Renato Maurício Prado

