Vice-presidente do Barcelona critica punição de La Liga para Mbappé após expulsão

Diante do Alavés no último domingo, o atacante Mbappé, do Real Madrid, foi expulso de forma direta após uma forte entrada em um jogador adversário. Como consequência, La Liga analisou o lance e decidiu punir o francês com a suspensão automática de um jogo. Entretanto, a punição deixou descontente Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, que entende que o atleta deveria ter um gancho de partidas maior.

"Eu diria que é uma punição absurda. Foi uma entrada chocante, que poderia ter lesionado o atleta adversário e que é absolutamente sem necessidade. Nossos jogadores não fariam isso, porque são jogadores limpos. É um mau exemplo para o futebol. Isto não pode ser permitido e para mim a suspensão de um jogo é uma vergonha", disse o dirigente catalão, em entrevista ao programa Rac-1.

O cartão recebido diante do Alavés foi o quarto vermelho da carreira de Mbappé, que tem sido peça-chave na temporada do Real Madrid. Pelo clube espanhol, o francês disputou 48 jogos e marcou 32 gols até aqui.

Com a suspensão de apenas um jogo, Mbappé desfalcará o Real Madrid apenas no jogo contra o Athletic de Bilbao, neste domingo, às 16h (de Brasília). No dia 11 de maio, os Merengues enfrentarão o próprio Barcelona, em confronto direto na luta pelo título do Campeonato Espanhol.