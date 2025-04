Transmissão ao vivo de Botafogo x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

O Botafogo recebe o São Paulo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Botafogo joga em casa tentando se recuperar após a derrota sofrida na rodada anterior. O Glorioso visitou o Red Bull Bragantino e perdeu por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid.

O Tricolor ainda busca a primeira vitória no Brasileirão. A equipe de Luís Zubeldía empatou as três primeiras partidas, a últimas delas diante do Cruzeiro, em 1 a 1, no Morumbis.

Botafogo x São Paulo -- Brasileirão 2025