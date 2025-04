Marcelo Melo e Rafael Matos perdem de dupla alemã e são eliminados do ATP 500 de Munique

Marcelo Melo e Rafael Matos pararam na estreia do ATP 500 de Munique. Nesta quarta-feira, os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner venceram por 2 sets a 1, de virada: parciais de 3/6, 6/4 e 10-5, em 1h27min. O mineiro e o gaúcho, agora, voltam a jogar na próxima semana, no Masters 1000 de Madri, na Espanha, torneio que será disputado a partir do dia 23, na sequência da temporada europeia no saibro.

"Hoje foi um jogo um pouco atípico. Eu senti uma lesão no pescoço desde Monte Carlo, depois do jogo lá. Então, eu não pude treinar direito. Tentei de todas as maneiras aqui na fisioterapia recuperar como pude e isso acho que acabou afetando um pouco o nosso jogo. Foi realmente atípica essa derrota. Eu não pude estar 100%, com muita dificuldade para sacar", explicou Melo.

"Agora é continuar recuperando para chegar bem em Madri. Temos um tempo, uns 10 dias mais ou menos. Vou continuar com o tratamento aqui para ficar 100% e poder fazer alguns bons dias de treinos até lá", completou o mineiro.

O jogo

Melo e Matos dominaram o início do jogo. A dupla conseguiu a quebra logo no primeiro game, abrindo em seguida 2/0, e teve chances de break ao longo de todo o set, voltando a quebrar no nono e último game para vencer por 6/3.

No segundo set, os alemães fizeram 2/1 com um break no terceiro game, mantendo a vantagem para empatar. O mineiro e o gaúcho ainda salvaram um set point no nono game, tiveram chance de quebra na sequência, mas os adversários fecharam em 6/4.

O tie-break teve um começo equilibrado, até que Schnaitter e Wallner abriram 5-3, depois 8-4 e marcaram 10-5 para seguir em Munique.