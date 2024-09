Alemanha e Holanda encerram a data Fifa com empate na Liga das Nações

Holanda e Alemanha empataram por 2 a 2 nesta terça-feira, em Amsterdã, pela segunda rodada da Liga das Nações. Reinjders e Dumfries marcaram para os donos da casa, enquanto Undav e Kimmich anotaram para os visitantes.

O resultado manteve as duas seleções com quatro pontos, nas primeiras colocações do grupo três, com a Alemanha na ponta pelo saldo de gols. Bósnia e Hungria fecham a chave na terceira e quarta colocações, respectivamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OnsOranje (@onsoranje)

Na próxima rodada, as duas seleções entrarão em campo ao mesmo tempo, no dia 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília). A Holanda visita a Hungria, enquanto os alemães encaram a Bósnia, também fora de casa.

A Holanda abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Reinjders saiu sozinho após um passe em profundidade de Gravenberch e finalizou por baixo das pernas do goleiro.

O empate alemão veio aos 38, com Denis Undav. O centroavante do Stuttgart pegou um rebote do goleiro Verbruggen e bateu alto, colocando a Alemanha no jogo.

A virada veio dez minutos depois, quando o lateral Kimmich apareceu sozinho na segunda trave para balançar as redes, após passe de Undav.

Os holandeses começaram melhor a segunda etapa. Aos cinco minutos, Brobbey fez boa jogada pela esquerda e só rolou para Dumfries igualar novamente o placar.