Palmeiras explora mercados, gasta alto e termina janela após frustrações

O Palmeiras fechou a janela de transferências do meio da temporada com R$ 101 milhões gastos e três reforços contratados.

Investimento alto, mas impacto ainda baixo

O Palmeiras contratou jogadores para três setores diferentes: Felipe Anderson (ataque), Maurício (meio de campo) e Giay (lateral).

Cada contratação veio de um mercado diferente. Felipe Anderson assinou pré-contrato com o Palmeiras quando ainda estava na Lazio (Itália). Maurício e Giay foram comprados juntos a Internacional (Brasil) e San Lorenzo (Argentina), respectivamente.

O Palmeiras foi o quarto time da Série A que mais investiu na janela. Apesar de não ter de pagar a Lazio para ter Felipe Anderson, o clube investiu R$ 61 milhões em Maurício e R$ 40 milhões em Giay. Apenas Botafogo (R$ 233 milhões em oito reforços), Cruzeiro (R$ 176 milhões em sete reforços) e Flamengo (R$ 137 milhões em quatro reforços) gastaram mais.

O impacto não foi imediato. Giay e Felipe Anderson vêm alternando jogos como titulares e reservas, mas ainda não convenceram. O atacante tem apenas um gol marcado, e o lateral ainda não teve uma partida de destaque.

Maurício vive momento melhor entre os contratados. O meio-campista vem ganhando espaço e tem três gols marcados nos últimos três jogos como titular.

Os reforços chegaram em momento ruim e de baixa do time. Ainda sem brilhar, eles pouco conseguiram ajudar o Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores. O Verdão foi eliminado nas oitavas de final das duas competições para Flamengo e Botafogo, respectivamente. Agora, a equipe tem apenas o Brasileiro pela frente.

Gabigol e Dudu no "quase"

O Palmeiras viveu dias movimentados por causa de Gabigol e Dudu. O atacante do Flamengo entrou em pauta no clube por já poder assinar um pré-contrato, e o ídolo ficou próximo de deixar a equipe, mas voltou atrás.

O Verdão insistiu por Gabigol. A ideia de contratar o jogador sem custos animou e fez a diretoria tentar acordo com o atacante para ser o nome de peso do ataque a partir de 2025, quando deixaria o Flamengo se assinasse um pré-contrato. A desistência veio no final do mês passado após uma nova avaliação interna.

Dudu ficou muito perto de deixar a equipe. O Cruzeiro anunciou o acordo com o atacante, mas ele próprio voltou atrás e optou por permanecer no Palmeiras. A presidente Leila Pereira chegou a dizer para o jogador cumprir sua palavra com o time mineiro.

Um troca entre Dudu e Gabigol foi cogitada. Palmeiras e Flamengo chegaram a negociar uma troca entre os dois jogadores, segundo apurou o UOL. Entretanto, o negócio não foi para frente.

O Palmeiras seguiu na mesma ainda que frustrado. O clube viveu a empolgação e a quebra de expectativa por um possível reforço de peso para o ataque com Gabigol e teve um momento de frustração com a montanha-russa da negociação de Dudu para sair, mas terminou a janela como entrou em relação aos dois.

Janela dos adeuses

A janela, além de poucos reforços, foi de vários adeuses no Palmeiras. Ao todo, sete jogadores — entre atletas do elenco e outros que já estavam emprestados ou pré-vendidos — deixaram o clube.

As baixas no elenco foram: Endrick (atacante - Real Madrid em definitivo), Luan (zagueiro - Toluca em definitivo), Luís Guilherme (meia-atacante - West Ham em definitivo), Jhon Jhon (meio-campista - Red Bull Bragantino em definitivo), García (lateral - Nacional por empréstimo), Rafael Navarro (atacante - Colorado Rapids em definito após empréstimo) e Bruno Tabata (meio-campista - Internacional em definitivo após empréstimo para o Qatar SC).

O elenco, apesar de mais curto em relação ao começo da janela, terminará 2024 com duas ou mais opções para cada uma das posições. O calendário, agora mais espaçado após as eliminações, promete não cobrar tanto fisicamente quanto seria se o time ainda estivesse nas três competições.