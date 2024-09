Gerson relembra problema de saúde e destaca versatilidade na Seleção

O meia Gerson vive grande fase no Flamengo e foi lembrado por Dorival Jr. para representar a Seleção Brasileira nas próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. No começo do ano, contudo, o jogador, de 27 anos, passou por um momento delicado na carreira.

Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, o atleta do Rubro-Negro relembrou o problema de saúde no rim e destacou que poderia ter sido obrigado a encerrar a carreira precocemente.

"Passei por um momento muito difícil. A gente sabe que tem diversos riscos de se lesionar, mas o meu caso foi um pouco diferente, não foi uma lesão no meu trabalho, mas tive o apoio de todos, dos meus familiares, meus companheiros de clube. Fico feliz de estar de volta", começou.

"Um momento muito importante para mim, a meses atrás poderia ter recebido uma notícia de que não poderia mais jogar futebol por causa da minha cirurgia, hoje estou aqui representando o meu país e eu quero desfrutar", acrescentou.

Em fevereiro deste ano, Gerson foi submetido a um procedimento para solucionar um problema no rim esquerdo. Ele chegou a ser internado devido a uma hidronefrose, um quadro em que o órgão em questão tem dificuldade para esvaziar e causar dores abdominais.

Após superar o problema, o meia se tornou um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Em meio às lesões do elenco, a versatilidade, que rendeu o apelido de coringa para ele na primeira passagem, se mostrou fundamental, assim como pode ser para galgar um espaço na Seleção.

"Acho que o importante é estar aqui, não importa aonde for jogar. Fico feliz de estar de novo, ainda vamos ter um pouco de tempo para conversar com o professor, mas como eu falei antes feliz de estar de volta, batalhei bastante para estar aqui, tive um momento difícil agora de saúde, tentei me recuperar o mais rápido possível para fazer bem no meu clube e para estar representando o meu país mais uma vez. Estou tendo a oportunidade, já que eu sou o coringa, não importa a posição que seja", finalizou.

Pela sétima rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrentará o Equador, às 22h (de Brasília) dessa sexta-feira, no Couto Pereira. Depois, encara o Paraguai, às 21h30 da próxima terça-feira, no Defensores del Chaco.

Na sexta colocação, a Seleção Brasileira está com sete pontos, oito a menos do que a Argentina, líder da qualificatória. Após o desempenho aquém na Copa América, a equipe de Dorival Jr. busca recuperar a confiança.