Por falta de luz no Alfredo Jaconi, jogo entre Juventude e Corinthians é interrompido

Parte do sistema de luz do estádio Alfredo Jaconi deixou de funcionar aos 43 minutos do primeiro tempo do jogo entre Juventude e Corinthians, nesta quinta-feira, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, a partida foi interrompida pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli Da Silva.

Segundo a reportagem do SporTV, cerca de 50% dos refletores apagaram durante a partida. A CBF informou que a queda de energia foi um problema na região do estádio.

Durante a paralisação, os jogadores de Corinthians e Juventude aproveitaram para conversar com as respectivas comissões técnicas.