Brasil estreia com vitória sobre os donos da casa no golbol masculino

O Brasil venceu a França em sua estreia no golbol masculino das Paralimpíadas de Paris, nesta quinta-feira, por 8 a 5, em um duelo bastante equilibrado no primeiro tempo, mas em que o time verde amarelo sobrou na etapa complementar.

A França estava determinada a não fazer feio diante de sua torcida e tratou de dificultar a vida dos brasileiros desde os primeiros minutos. Aliás, foram os donos da casa que abriram o placar.

A Seleção Brasileira teve de ser resiliente, sempre empatando e vendo o adversário reassumir a frente no placar minutos depois. Até que na metade final do primeiro tempo o time deslanchou e conseguiu virar a partida, indo para o intervalo com a vantagem parcial de 5 a 4.

Já no segundo tempo o Brasil foi mais dominante, controlando o jogo e ampliando a vantagem no placar para ficar em uma situação mais confortável em sua estreia nas Paralimpíadas de Paris e fechar o confronto em 8 a 5.

O Brasil volta a entrar em ação nesta sexta-feira, dia em que terá pela frente os EUA. O time verde e amarelo fecha a primeira fase do golbol masculino no sábado, contra o Irã.