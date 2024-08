Novo reforço do São Paulo, zagueiro já foi líder mundial em arrancadas

Ruan Tressoldi, novo reforço do São Paulo, já foi considerado o zagueiro com mais arrancadas por jogo em um levantamento mundial do Observatório do Futebol CIES.

O que aconteceu

O levantamento entende como arrancada uma corrida de mais de 0,7 segundo a uma velocidade acima de 10,8 km/h. A pesquisa abrange 28 ligas entre as temporadas de 2023 e 2024 com jogadores que atuaram pelo menos mil minutos.

Entre os 20 zagueiros melhores colocados no levantamento, Ruan superou todos em números totais com suas 8,74 arrancadas por jogo. Davinson Sánchez, do Galatasaray (TUR), Jonny Evans, do Manchester United, Danilo, da Juventus, e Diego Carlos, do Aston Villa (ING), são alguns dos nomes mais conhecidos que ficam atrás do novo zagueiro Tricolor.

A pesquisa mostrou que Ruan arrancou 77% a mais do que o esperado de um zagueiro do Sassuolo, seu clube na época. O número leva em conta não só a atuação do defensor, mas também fatores como posse de bola, pressão e verticalidade do time em que joga.

Nesta estatística de arrancada esperada, Ruan (77%) só ficou atrás de Danilo, que arrancou 80% mais vezes do que o esperado de um zagueiro da Juventus (ITA). Na média bruta, porém, o novo reforço do São Paulo superou o atual capitão da seleção brasileira: 8,49 arrancadas por jogo para Danilo e 8,74 para Ruan.

Ruan foi revelado pelo Grêmio e vendido ao Sassuolo (ITA). O defensor sempre foi considerado um zagueiro rápido, mas teve uma passagem bastante apagada no Itália.

O Sassuolo foi rebaixado para a segunda divisão italiana, e Ruan era monitorado por diversos clubes brasileiros. O atleta é visto pelo mercado como um jogador a ser recuperado.

Ruan Tressoldi será apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta terça-feira (20). Ele assinou contrato de empréstimo até junho do ano que vem e o Tricolor tem opção de compra ao término do vínculo.