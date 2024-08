Palmeiras x SPFC: Súmula cita gandulas provocadores, agressões e vermelhos

O árbitro Raphael Claus relatou na súmula do clássico entre Palmeiras e São Paulo, realizado no último domingo (18), que expulsou Zé Rafael e Rodrigo Nestor pela confusão generalizada no final da partida. Ele registrou ainda que dois gandulas provocaram o Tricolor ao final do jogo.

O que aconteceu

Segundo a súmula, Zé Rafael agarrou o pescoço de Nestor, e o tricolor revidou com um soco. O episódio aconteceu no túnel de acesso ao vestiário e Claus revisou a confusão após recomendação do VAR.

Os jogadores não receberam o cartão vermelho em campo por já estarem nos vestiários. De acordo com o documento, eles foram "aos seus respectivos vestiários de forma imediata após o conflito".

Após o término da partida, e antes de deixar o campo de jogo, o VAR me sugeriu a revisão de um confronto entre dois jogadores no túnel de acesso aos vestiários. Ao revisar, constatei uma conduta violenta do jogador José Rafael Vivian, da S.E. Palmeiras, agarrando o pescoço de Rodrigo Nestor, da equipe do São Paulo F.C, com o uso de força excessiva, que revidou com um soco no rosto do seu adversário citado acima. Informo que ambos [os jogadores] expulsos não receberam o cartão vermelho devido ao fato de se dirigirem aos seus respectivos vestiários de forma imediata após o conflito. Trecho da súmula de Palmeiras x São Paulo

A súmula apontou ainda que dois gandulas provocaram a delegação do São Paulo após a partida. O Palmeiras venceu o jogo —realizado no Allianz Parque — por 2 a 1.

[Os gandulas] Provocaram, comemorando na área técnica destinada à equipe visitante, causando assim uma confusão generalizada. Trecho da súmula de Palmeiras x São Paulo.

A súmula será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e os jogadores podem ser denunciados por agressão física. As imagens da confusão também serão avaliadas pelo STJD.

Os atletas podem ser suspensos por até 12 jogos caso enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Houve vários focos de conflitos entre jogadores e funcionários no campo, após o apito final. Jogadores das duas equipes trocaram empurrões.