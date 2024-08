Palmeiras x São Paulo: transmissão ao vivo e onde assistir ao jogo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O jogo tem transmissão da Globo SP (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Palmeiras e São Paulo disputam posição na tabela do Brasileirão. O Alviverde é o 4º, com 38 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que é o 5º. Uma vitória no clássico faz uma das equipes abrir vantagem sobre o rival.

Ambas equipes devem poupar alguns titulares pensando na Libertadores. Os dois times decidem em casa as oitavas de final da competição no meio de semana e não vão apostar tudo no clássico.

Luis Zubeldía será desfalque do São Paulo no banco de reservas. O técnico levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e a equipe será comandada pelo auxiliar Maxi Cuberas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Naves, Vitor Reis e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Moreira, Ferraresi, Sabino e Patryck; Marcos Antônio, Liziero e Nestor; Wellington Rato, Michel Araújo e André Silva. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

Palmeiras x São Paulo - 23ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 18 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)