Carlos Alberto é condenado por soco após piada sobre caneta de Arrascaeta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O ex-jogador Carlos Alberto foi condenado pelo soco que deu em um torcedor do Flamengo, após ser provocado por causa da caneta que levou de Arrascaeta no Jogo das Estrelas, evento festivo promovido por Zico.

O que aconteceu

Carlos Alberto foi enquadrado por lesão corporal leve e vai ter que pagar uma multa por ter atingido o representante comercial Rodrigo Rodrigues Leão, em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio, do qual o ex-jogador é sócio. O valor estimado é de aproximadamente R$ 15 mil

Carlos Alberto partiu para a agressão quando ouviu a frase: "Arrascaeta te mandou um abraço". A vítima fez exame de corpo de delito.

A menção ao meia do Flamengo se deu por causa da caneta que o uruguaio deu em Carlos Alberto no jogo beneficente organizado por Zico, no Maracanã, em dezembro de 2022.

O Arrascaeta alugou um triplex na cabeça do Carlos Alberto.



Nunca vi um cara chorar tanto por causa de um caneta kkkkkkkkkkpic.twitter.com/3ltHBuDVgv — Central Do Flamengo (@CentralFlaNacao) August 6, 2024

Alegação de injúria não foi provada

Segundo o relato da vítima e de testemunhas, Carlos Alberto nem sequer chegou a trocar uma palavra com Rodrigo. E partiu para o soco.

O ex-jogador, por sua vez, argumentou que tinha sido alvo de injúria racial e por isso se exaltou. Mas a juíza Simone Cavalieri Frota afirmou que a ocorrência da ofensa "não ficou demonstrada nos autos".

Carlos Alberto também negou que tenha dado o soco e disse que empurrou Rodrigo. Também não houve prova disso.

A magistrada acrescentou na decisão de semana passada que Carlos Alberto é um ex-jogador "de bastante prestígio" e que "acumula série de títulos". Por isso, "não é cabível que se melindre com brincadeiras ou até provocações em referência a sua qualidade como atleta, que é incontestável no meio esportivo".

Carlos Alberto pode recorrer, já que a pena foi dada em primeira instância no Juizado Especial Criminal. O cálculo da multa considerou "a situação econômica" de Carlos Alberto, o fato de ser sócio de uma casa noturna na Barra e ser morador desse mesmo bairro.

O episódio, inclusive, motivou a demissão do ex-meia do cargo de comentarista da Band, em fevereiro de 2023.

Formado pelo Fluminense, Carlos Alberto foi campeão do Mundial de Clubes pelo Porto. O ex-meia também jogou em Corinthians, São Paulo e Botafogo.