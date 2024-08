Fernandinho exalta classificação sobre o Red Bull Bragantino e deixa seu futuro em aberto

Nesta quarta-feira, o Athletico-PR, que já havia vencido o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em Curitiba, voltou a superar o time paulista, desta vez por 3 a 2. Assim, garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

O experiente Fernandinho exaltou o resultado positivo: "O time se comportou bem no jogo, a gente sabia que o time deles iria começar com uma pressão muito forte. Eles conseguiram acertar duas vezes a bola na trave no mesmo lance, e curiosamente no contra-ataque, nós conseguimos fazer o gol", disse

"Talvez essa tenha sido a tônica do jogo, mas nosso time se comportou bem, pois nos momentos que tivemos a bola, soubemos aproveitar com bastante qualidade e o mais importante é que fizemos três gols. No final a gente deu uma relaxada, mas foi o suficiente para conseguirmos a classificação", concluiu.

Após o duelo, o atleta de 39 anos deixou seu futuro em aberto: "Estou vivendo dia após dia, aproveitando cada momento. Momentos como esses nos dá uma motivação extra para continuar. Então agora é aproveitar, desfrutar dessa classificação, se preparar para o próximo jogo no final de semana, e vamos viver dia após dia", afirmou.

O Furacão retorna aos gramados neste domingo, contra o Internacional, pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio-Beira-Rio.