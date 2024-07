Corinthians fica próximo de acertar a renovação contratual de Pedrinho; veja detalhes

O Corinthians está próximo de acertar a renovação contratual do meia Pedrinho, destaque da equipe sub-20. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que ambos os lados mostram interesse na extensão de vínculo do jogador, e a expectativa é que o tempo de contrato e as bases salariais sejam acertadas logo após o fechamento da janela de transferências, no começo de setembro.

Tanto o Corinthians como o estafe do jogador tratam a situação com tranquilidade. Apesar da falta de espaço na equipe profissional e do interesse de outros clubes em seu futebol, Pedrinho quer seguir no Timão, clube que defende desde o sub-11. O vínculo atual do atleta é válido até fevereiro de 2025 e a possibilidade de assinatura de um pré-contrato com outra agremiação, neste momento, é remota.

Na reunião programada entre a diretoria do Timão e o estafe do atleta, será discutido se Pedrinho será emprestado a partir da próxima temporada, para ganhar mais rodagem, ou se será promovido ao profissional do alvinegro. Com 20 anos, o jovem está em seu último ano nas categorias de base.

Na temporada atual do sub-20, Pedrinho soma seis gols e duas assistências em 19 jogos (17 como titular). Na derrota para o Fluminense por 2 a 1, na última terça-feira, o meia anotou bonito gol.

Pedrinho ganhou mais holofotes com a campanha vitoriosa do Corinthians na última Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na edição que terminou em título para o Timãozinho, o meia anotou seis gols em nove jogos (oito como titular).

Conhecido por sua qualidade na armação das jogadas e boa finalização, o meia é uma das referências do sub-20 comandado pelo técnico Raphael Laruccia.