São Paulo busca primeira vitória contra o Botafogo SAF; veja retrospecto

O São Paulo quer apagar a má atuação do empate sem gols contra o Juventude, no Mané Garrincha. A equipe terá a missão de receber o líder do Brasileirão, Botafogo, e encerrar a sequência negativa após o rival virar SAF.

A última vitória do Tricolor foi pelo Campeonato Brasileiro 2020, quando o time de Fernando Diniz goleou o Alvinegro, por 4 a 0, no Morumbis, com gols de Brenner (2x), Reinaldo e Hernanes. Desde então, foram quatro vitórias dos cariocas e um empate.

No primeiro triunfo, o Botafogo ainda não havia concluído o processo de SAF. Pelo segundo turno de 2020, o Fogão, já rebaixado, bateu o São Paulo e aumentou ainda mais a ressaca do time paulista pós queda de desempenho e perda do título do torneio. Matheus Babi foi o responsável por decidir o confronto.

Com a venda da SAF para John Textor, em 2022, o Botafogo retomou o protagonismo no futebol brasileiro, mesmo que pese a perda dolorosa do Brasileirão de 2023. A equipe, então, quer um título de expressão para consolidar a virada de chave.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 24/07 (quarta), às 19h30

? Botafogo

? MorumBIS

? Brasileirão

? Sportv e Premiere ? 27/07 (sábado), às 21h30

? Fortaleza

? Arena Castelão

? Fortaleza (CE)

? Brasileirão

? Globo e Premiere ? A definir

? Goiás

?... pic.twitter.com/6p0WjACTgq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 22, 2024

O duelo está marcado para acontecer às 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. O São Paulo está em quinto lugar, com 31 pontos, ao passo que o Alvinegro é o líder, com 39.

Confira a sequência invicta do São Paulo contra o Botafogo:

São Paulo 0 a 0 Botafogo - Brasileirão 2023



Botafogo 2 a 1 São Paulo - Brasileirão 2023



São Paulo 0 a 1 Botafogo - Brasileirão 2022



Botafogo 1 a 0 São Paulo - Brasileirão 2022



Botafogo 1 a 0 São Paulo - Brasileirão 2020