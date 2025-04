Carrillo tranquiliza sobre condição física e comenta boa fase no Corinthians: "Me sinto importante"

Na noite da última terça-feira, o Corinthians arrancou um empate em 1 a 1 contra o América de Cali, da Colômbia, fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Titular do Timão, Carrillo começou a partida no banco, mas entrou no segundo tempo do embate.

No último treino antes do embate, Carrillo realizou somente o aquecimento junto ao elenco e fez um controle de carga. Em função disso, muito especulou-se sobre sua condição física, uma vez que o Corinthians já tem seis jogadores no departamento médico. O peruano, entretanto, tranquilizou a Fiel Torcida quanto a isso.

"Estou bem, estou bem. Somente no último jogo senti um pequeno incômodo, que não era nada de mais. Saí apenas por precaução. Agora me sinto bem, hoje me senti bem. Tenho um pequeno incômodo, mas nada de mais", explicou o jogador na zona mista.

Carrillo foi acionado pela comissão técnica do Alvinegro aos 16 minutos do segundo tempo e, assim que entrou, mudou o contexto da partida. A entrada do meia levou à criação de mais jogadas pelo lado direito do campo, e foi justamente por ali que o gol de empate se originou.

O peruano recebeu lançamento e tocou de primeira para Matheuzinho. O lateral carregou e passou para Héctor Hernández. O centroavante fez o pivô e devolveu para o lateral, que finalizou. Carrillo revelou que, quando entrou em campo, já tinha uma ideia da função que poderia exercer para ajudar a equipe a buscar o resultado.

"Eu me senti bem. Sabíamos que o jogo estava difícil, mas quando estamos de fora, conseguimos ver quais são as debilidades do América de Cali. Por isso, eu já sabia mais ou menos onde me posicionar, sabia que eles estavam mais cansados que eu, por isso consegui dar uma ajuda na parte ofensiva", analisou.

Por fim, Carrillo também falou sobre a relação com Emiliano e Ramón Díaz, e detalhou o papel da comissão técnica no bom momento que vive no clube. Na atual temporada, já são 19 jogos disputados, com dois gols, duas assistências, e uma regularidade que chama a atenção.

"Nós já nos conhecemos há muitos anos. Acredito que a relação que tenho com eles e a confiança que me passam é fundamental. Me sinto muito importante aqui na equipe. Os jogadores também confiam em mim, e isso me dá muita tranquilidade e me deixa jogar com mais liberdade", concluiu o volante.

Com Carrillo à disposição, o Corinthians retorna aos gramados neste fim de semana. O Timão enfrenta o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.