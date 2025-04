Arboleda mantém ritmo de 2024 e é o jogador de linha do São Paulo com mais minutos no ano

O zagueiro Robert Arboleda iniciou 2025 da mesma forma que encerrou 2024. O equatoriano manteve o ritmo do ano passado e é o jogador de linha do São Paulo com mais minutos na atual temporada.

O defensor soma 1350 minutos em 15 jogos disputados no ano, número superior ao de Alisson, que possui 1056 minutos em campo. O zagueiro também o jogador com a maior minutagem entre todos os atletas, com 90 minutos a mais que o goleiro Rafael, segundo na lista.

Arboleda encerrou 2024 como o jogador de linha do elenco são-paulino com mais minutos. Ao todo, o zagueiro somou 4399 minutos em 51 partidas disputadas. No ranking geral, ele ficou atrás somente de Rafael, que teve 4590 minutos.

? A noite de @LibertadoresBR no #MorumBIS se aproxima! ?? Adquira seu ingresso para o duelo com o Alianza Lima (PER) na próxima quinta-feira, às 21h30 > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/PFKjiy7INH ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 8, 2025

Além disso, o equatoriano é o segundo atleta do Tricolor com mais partidas na temporada. O zagueiro possui 15 aparições, uma a menos que Calleri, que encabeça a lista.

Desde 2017 no São Paulo, Arboleda provou manter o alto nível ao longo das temporadas. Titular incontestável, o defensor soma 318 jogos, com 21 gols e cinco assistências, e três títulos (Campeonato Paulista 2021, Copa do Brasil 2023 e Supercopa Rei 2024) pelo clube paulista.

Arboleda busca ampliar seus números pelo São Paulo nesta quinta-feira. No Morumbis, o Tricolor recebe o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).