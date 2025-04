Apesar da vitória na Sul-Americana, Carille critica torcida do Vasco por vaias: "Não ajuda em nada"

O Vasco venceu o Puerto Cabello, nesta terça-feira, por 1 a 0, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, em São Januário. O técnico Fábio Carille criticou a torcida vascaína, que vaiou o time apesar do resultado.

"O Vasco precisa muito do torcedor. Quando eu vejo que me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e não ajuda em nada. Depois do jogo, pode vaiar. O torcedor tem direito. Mas eles têm que entender que não estão ajudando. Durante o jogo, está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que não está nos ajudando em nada", disse Fábio Carille em entrevista coletiva.

Pablo Vegetti marcou o único gol da partida na reta final do primeiro tempo e garantiu a primeira vitória da equipe na Copa Sul-Americana. O Vasco é o líder do grupo G, com quatro pontos somados. Lanús e Melgar, times que completam a chave, se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

"Fizemos um jogo consistente. Criamos várias oportunidades em cima do que trabalhamos, do que imaginamos. Não sei o número de finalizações. Não me lembro do Léo Jardim fazer defesas difíceis. Procuramos ter equilíbrio. Vitória importante, poderia ter saído mais gols. Muito feliz pelos três pontos. Espero que a rodada termine para ver se seguimos líderes ou não", analisou Carille.

O Vasco volta a campo neste sábado, às 21 horas, quando recebe o Sport, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O Cruzmaltino é o 11º colocado, com três pontos somados. O Leão da Ilha ocupa a 19ª posição, com um ponto.

Pela Copa Sul-Americana, o próximo compromisso da equipe do técnico Fábio Carille é apenas no dia 22 de abril, terça-feira, às 21h30, diante do Lanús, da Argentina, em São Januário.