Brasil vence EUA em amistoso no futebol feminino e quebra tabu em solo americano

A seleção brasileira feminina de futebol quebrou um tabu na madrugada desta quarta-feira. Pela primeira vez na história, a equipe nacional venceu o forte e tradicional time dos Estados Unidos na casa das adversárias, por 2 a 1, em amistoso disputado na cidade de San Jose. Foi ainda o primeiro triunfo das brasileiras sobre as americanas em 10 anos.

No retrospecto geral, o Brasil conquistou sua quinta vitória sobre os EUA. As quatro anteriores haviam sido obtidas em solo brasileiro. A última acontecera em dezembro de 2014, em Brasília, com três gols de Marta. O triunfo desta quarta marcou o primeiro de uma seleção da Conmebol contra o time americano nos EUA.

"A gente fez mais um dia histórico para a seleção brasileira, com uma vitória aqui, no território americano, contra uma seleção muito vitoriosa, com uma mentalidade forte e com muitas opções de jogadoras extremamente qualificadas", celebrou o técnico Arthur Elias. "Estou muito muito satisfeito porque a equipe foi consistente e merecedora de um resultado histórico e muito difícil de acontecer."

A suada vitória, de virada, sobre as tetracampeãs mundiais no PayPal Park contou com gol nos acréscimos do segundo tempo. Amanda Gutierres decidiu o amistoso aos 49 da etapa final, apenas dois minutos após entrar em campo. Num rápido contra-ataque, Luany cruzou na área e Amanda completou de canhota para as redes.

O time americano começou o jogo na frente ao marcar o primeiro gol da partida logo no primeiro minuto, com Catarina Macário, brasileira naturalizada norte-americana. O empate brasileiro veio aos 23, com Kerolin. Ela entrou na área e encobriu a goleira americana para fazer 1 a 1.

O cenário do segundo tempo foi diferente, com amplo domínio das brasileiras. Mesmo com as seis mudanças promovidas pelo treinador, o Brasil envolveu a equipe americana, criou diversas oportunidades de gol e buscou a virada nos acréscimos.

"A energia e a sincronia da equipe, entrou determinada a vencer, saiu atrás, foi colocada à prova, ainda fez um primeiro tempo, no meu ponto de vista, ligeiramente melhor do que a seleção americana e um segundo tempo muito melhor, com predominância no jogo, um jogo de oposição e criando muitas oportunidades", comentou o treinador brasileiro.

Arthur Elias escalou a equipe titular com Natascha; Lauren, Isa Haas e Fê Palermo; Bruninha, Angelina, Duda Sampaio, Yasmin; Gabi Portilho, Gio Queiroz e Kerolin. Ao longo da partida, deu chances para Mariza, Kaká, Luany, Laís Estevam, Jheniffer e Amanda Gutierres.