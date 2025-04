Abel, Ancelotti ou Jesus? Comentaristas descartam opção para seleção

Entre os nomes de treinadores mais ligados à seleção brasileira - Abel Ferreira, do Palmeiras, Jorge Jesus, do Al Hilal, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid -, dois estão muito à frente. Foi essa a conclusão de Alicia Klein, Bira e Renato Maurício Prado, no Fim de Papo.

Os comentaristas apontaram que, apesar de ser um treinador mais provado, Ancelotti não seria o nome ideal para a seleção brasileira neste momento.

Alicia: Ancelotti foi procurado em outro cenário

Quando se falou do Ancelotti lá atrás, era outro cenário da seleção brasileira, outra expectativa. Não tinha passado essa eliminatória medíocre, a Copa América medíocre. Era um outro momento, especialmente com tempo para treinar e se adaptar.

Alicia Klein

RMP: Abel e Jesus viveram o futebol brasileiro

Tanto Abel quanto Jesus seriam melhores neste momento do que o Ancelotti. Porque eles vivem o futebol brasileiro. O Abel vive. O Jorge Jesus sonha com a seleção, ele é obcecado pela seleção brasileira. O Ancelotti iria cair de paraquedas.

RMP

Bira: Não imagino uma conversa entre Ednaldo e Ancelotti

Eu não consigo imaginar o Carlo Ancelotti, depois de anos vitoriosos, será que ele se prestaria a sentar com o Ednaldo Rodrigues para uma negociação. Eu não consigo ver os dois conversando em uma mesa conversando sobre a seleção. [...] Eu praticamente descarto porque eu acho que não parece compatível.

Bira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra