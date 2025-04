Santos: Caixinha aguarda treinos, mas imagina Neymar titular contra o Flu

O técnico Pedro Caixinha imagina Neymar como titular do Santos contra o Fluminense no domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Neymar pode ser titular do Santos diante do Fluminense no próximo domingo.

Pressionado, Caixinha espera poder escalar o camisa 10 desde o apito inicial no duelo do Maracanã.

Neymar treinou sem limitações pela primeira vez ontem após lesão muscular na coxa esquerda.

O astro se recuperou do edema e depois passou por um trabalho individualizado de reequilíbrio e fortalecimento muscular para evitar novas lesões.

O Peixe entende que Neymar está pronto para jogar e treinar sem restrições. A ordem foi só liberar o craque quando ele estivesse 100%.

A comissão técnica vai esperar a reação de Neymar aos treinos da semana para definir a escalação. O trabalho tático mais intenso ocorrerá amanhã.

A ideia de Pedro Caixinha é que a presença de Neymar ajude o Santos a vencer para diminuir a pressão na comissão técnica. O português está na berlinda.