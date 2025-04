São Paulo soma 100% de aproveitamento contra o Alianza Lima-PER; relembre último jogo

O São Paulo volta a campo pela Libertadores nesta quinta-feira, contra o Alianza Lima-PER, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília). Em embates contra o time peruano, o Tricolor jamais foi derrotado.

São Paulo e Alianza Lima-PER se enfrentaram apenas quatro vezes na história. A equipe são-paulina venceu todas as partidas e, portanto, possui 100% de aproveitamento no confronto. Ao todo, foram dez gols marcados pelo time brasileiro e dois sofridos.

Os primeiros encontros entre os clubes aconteceram pela fase de grupos da Libertadores de 2004. O Tricolor venceu o primeiro duelo, que ocorreu no Peru, por 2 a 1, e venceu a segunda partida, por 3 a 1, no Morumbis. O São Paulo parou na semifinal daquela edição, enquanto os peruanos caíram antes do mata-mata.

Três anos depois, o clube paulista voltou a encarar o Alianza Lima na fase de grupos da Libertadores. No primeiro duelo, o time, na época comandado por Muricy Ramalho, goleou o adversário por 4 a 0, no Morumbis. Depois, no Peru, venceu pelo placar mínimo, com gol de Borges. O Tricolor foi eliminado nas oitavas de final, e o clube peruano novamente não se classificou ao mata-mata.

O time de Luis Zubeldía espera vencer o Alianza Lima-PER para conquistar o segundo triunfo na Libertadores. O São Paulo lidera o Grupo D, com três pontos, mesma pontuação do Libertad-PAR, enquanto os peruanos dividem a lanterna com o Talleres, ainda sem pontuar.