Por que Flamengo renovou com Gerson mesmo com contrato anterior até 2027

Do UOL, no Rio de Janeiro

As negociações pela renovação de contrato de Gerson com o Flamengo até 2030 se transformaram em uma novela com capítulos que se anteciparam em dois anos, já que o vínculo anterior do meia era até 2027. O Rubro-Negro, porém, teve motivos para acelerar este acordo com o ídolo.

Valorização

Gerson está valorizado no mercado e despertava o interesse de clubes europeus. O Zenit, da Rússia, por exemplo, tentou uma investida no meia.

O "Coringa" também tem sido constantemente convocado para a seleção brasileira. Com o técnico Dorival Júnior, costumava ser titular, como na partida contra a Colômbia, na última Data Fifa, onde foi substituído por sentir dores na coxa.

Justiça

O Flamengo entendeu que era justa a reivindicação de seu estafe por uma valorização salarial. Gerson possuía o mesmo vencimento de quando voltou para o clube, em 2023, estando bem abaixo dos salários dos principais jogadores do elenco atual.

Entre propostas e contrapropostas, os dois lados cederam. O Rubro-Negro entende que ofereceu um aumento considerável mesmo não sendo a pedida inicial dos empresários.

Idolatria e vontade de ficar

Gerson é um dos principais ídolos da atual geração vitoriosa do Flamengo. O meia sempre priorizou ficar no Rubro-Negro, seu clube de coração, apesar de ter sido revelado pelo Fluminense.

Mais maduro após virar pai, transformou-se em líder e capitão no decorrer de sua trajetória no clube. O espírito de liderança trouxe reflexos positivos em companheiros, como no lateral-direito Wesley, que virou destaque e chegou a seleção. Tal lado extracampo também foi colocado na balança.

Não havia uma necessidade de renovar o contrato porque ele tinha o contrato por mais um ano e meio, mas havia a necessidade de valorizar alguém que é importante dentro e fora do campo. Foi isso que aconteceu. Chegamos a um acordo. E estamos todos contentes.

José Boto, diretor de futebol, à Flamengo TV

Contrato mais longo do elenco

Com o final feliz, Gerson passou a ter o contrato mais longo do atual elenco, embora não possua o maior salário.

Gerson coleciona uma série de títulos pelo Rubro-Negro. Ele é campeão da Libertadores (2019), da Recopa Sul-Americana (2020), bicampeão brasileiro (2019 e 2020), campeão da Copa do Brasil (2024), tricampeão da Supercopa do Brasil (2020, 2021 e 2025) e tetracampeão carioca (2020, 2021, 2024 e 2025).