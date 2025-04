Corinthians sai no lucro com gol no fim e empata com América em Cali pela Sul-Americana

Utilizando um time bastante modificado em relação à escalação tradicional, o Corinthians foi a campo nesta terça-feira para enfrentar o América de Cali, no Olímpico Pascual Guerrero. Mesmo sem jogar bem e vendo o adversário dominar boa parte do jogo, o time alvinegro soube se aproveitar de um momento de fragilidade dos colombianos para buscar o empate por 1 a 1.

Com o resultado, a situação do Grupo C fica embolada, com América de Cali na liderança com quatro pontos, seguido do Huracán com três e Corinthians, com um. O Racing de Montevidéu é o lanterna, sem pontos. Argentinos recebem os uruguaios nesta quarta, às 19h. Pela Sul-Americana, os comandados de Ramón Díaz voltam a campo apenas no dia 24 para duelo com o Racing, na Neo Química Arena.

Os donos da casa tentaram se impor nos primeiros minutos, mas o Corinthians teve oportunidades em vacilos da defesa colombiana. O desinteresse alvinegro na competição elevou a vontade do América de Cali, que não permitiu saídas de bola tranquilas dos visitantes.

O América de Cali melhorou no jogo e começou a se lançar mais no ataque. Chutes de fora da área, roubadas de bola na intermediária e bola parada eram as armas que os colombianos usavam para ferir a defesa corintiana. Aos 25, Balanta encontrou um passe para Luis Ramos, que cortou a marcação dentro da grande área e acertou uma finalização precisa para colocar os donos da casa em vantagem.

Com a vantagem constituída, o América diminuiu o ritmo e viu o Corinthians ampliar sua posse de bola, mas a equipe alvinegra não produziu de forma a dificultar a tarefa colombiana. Com passes laterais, o time paulista rodou bastante a bola pela sua zona intermediária e não conseguiu finalizar.

O segundo tempo começou afeito ao América. No primeiro minuto, Barrios balançou as redes, mas o lance foi invalidado pela arbitragem. Apesar da frustração, os colombianos continuaram fortes no campo de ataque.

Para reagir, Ramón decidiu colocar alguns titulares em campo: entraram Yuri Alberto e Carrillo. Alguns lances esporádicos animaram os jogadores alvinegros. Carrillo achou um cruzamento preciso que por pouco não resultou em gol de Héctor Hernández.

E não demorou para a esperança se tornar grito de gol. Em uma trama envolvendo Héctor Hernández e Matheuzinho, o lateral chutou mascado, contou com desvio e viu a bola parar dentro do gol do América de Cali, aos 36 minutos. Os mandantes tentaram uma pressão final, mas o Corinthians se livrou de maiores perigos e saiu da Colômbia com um ponto na bagagem.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI 1 X 1 CORINTHIANS

AMÉRICA DE CALI - Jorge Soto; Yerson Candelo, Jean Pestaña, Brayan Medina e Marcos Mina; Rafael Carrascal, Balanta (Leys; Lucumí), Cristian Barrios, Juan Quintero e Duván Vergara (Cavadía); Luis Ramos. Técnico: Jorge da Silva.

CORINTHIANS - Matheus Doneli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Cacá) e Matheus Bidu; José Martínez (Carrillo), Ryan (Alex Santana) e Maycon (Breno Bidon); Romero, Talles Magno (Yuri Alberto) e Héctor Hernández. Técnico: Ramón Díaz.

GOLS - Luis Ramos, aos 25 minutos do 1º tempo; Matheuzinho, aos 36 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Carrascal, Cavadía, Balanta, Félix Torres, Héctor Hernández, Matheuzinho e José Martínez.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

PÚBLICO E RENDA: Não disponíveis.

LOCAL: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL).