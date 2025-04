Com zagueiro no 'sacrifício', Corinthians lida com desfalques na defesa

O momento do Corinthians é delicado no sistema defensivo. Com desfalques atrás, o Timão precisou levar André Ramalho mesmo gripado para o empate com o América de Cali, na Colômbia, pela Sul-Americana.

Timão lida com baixas no sistema defensivo

O zagueiro Gustavo Henrique é desfalque no Timão desde o jogo contra o Vasco, no último domingo. O jogador se recupera de lesão muscular na coxa direita, que sentiu na estreia do torneio continental em casa, contra o Huracán, da Argentina, e sequer viajou com o elenco para a Colômbia.

Com isso, André Ramalho precisou assumir a vaga do defensor, apesar de estar gripado. O camisa 5 do Timão foi para o sacrifício nos dois compromissos e, pelo desgaste, deixou o campo na segunda etapa do jogo contra o América de Cali. Cacá entrou na vaga de Ramalho na reta final, mas pela falta de ritmo fez uma partida discreta.

Porém, o problema do Timão na defesa não se resume à zaga, uma vez que o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri também está fora. Matheus Bidu assumiu a vaga do argentino, desde a derrota para o Huracán, mas não tem alcançado o mesmo desempenho defensivo, principalmente no jogo aéreo.

O desgaste tem sido o grande "inimigo" do Corinthians em 2025, inclusive em outros setores. O técnico Ramón Díaz reclamou bastante do calendário e da intensidade exigida de seus titulares após o confronto de ontem.

Estamos jogando muitas partidas seguidas, a cada três dias, e creio que o desgaste existe. Temos bons zagueiros e estamos esperando também a recuperação de Gustavo Henrique e [mais ritmo de] Cacá. Temos um plantel que precisa melhorar, porque cometemos alguns erros, mas isso também acontece devido ao desgaste, uma vez que jogamos a cada três dias. É isso, vamos melhorando conforme vai passando o tempo. Me parece que a equipe, quando jogar completa, terá outro estilo e outra forma, mas pelo desgaste precisamos mudar.

Ramón Díaz, em coletiva de imprensa

Desde o título paulista, o Timão teve seis baixas no time titular: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro, Igor Coronado e Memphis Depay. A sequência do início do ano exigiu muito dos principais jogadores da equipe alvinegra.

A expectativa é de que pelo menos Angileri esteja à disposição para o Dérbi de sábado, na Arena Barueri, às 18h30 (de Brasília). O lateral teve uma inflamação próxima ao joelho, mas está em transição e pode ter condições de jogo.

Memphis Depay e Igor Coronado também são esperados para enfrentar o Palmeiras.