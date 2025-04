São Paulo x Alianza Lima-PER: veja onde assistir ao duelo pela Libertadores

O São Paulo recebe o Alianza Lima-PER nesta quinta-feira, no Morumbis, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido por ESPN (TV por assinatura) e Disney + (Streaming). Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

? A noite de @LibertadoresBR no #MorumBIS se aproxima! ?? Adquira seu ingresso para o duelo com o Alianza Lima (PER) na próxima quarta-feira, às 21h30 > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/GmUxNul3gl ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 8, 2025

A equipe do técnico Luis Zubeldía espera conquistar a segunda vitória nesta edição da Libertadores. Na estreia, o Tricolor venceu o Talleres por 1 a 0, em Córdoba, na Argentina. Alisson marcou o único gol da partida.

O São Paulo defende uma invencibilidade de 10 jogos na competição, a maior do clube neste século. Caso não perca para o Alianza Lima-PER, o time são-paulino irá igualar a maior série invicta do clube no torneio, conquistada em 1974, quando ficou 11 jogos sem perder.

Do outro lado, o Alianza Lima-PER mira vencer a primeira na Libertadores. Após bom desempenho na fase preliminar, quando eliminou o Boca Juniors, a equipe peruana estreou no Grupo D com derrota para o Libertad-PAR, por 1 a 0, em casa.

O São Paulo lidera a chave com três pontos, mesma pontuação do Libertad-PR, enquanto o Alianza Lima-PER divide a lanterna com o Talleres.