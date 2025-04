Bahia busca primeira vitória na Copa Libertadores em visita ao Nacional-URU

O Bahia fará seu primeiro jogo fora de casa na Copa Libertadores. Em busca da primeira vitória no Grupo F, o time brasileiro visita o tradicional Nacional, do Uruguai, no estádio Parque Central, em Montevidéu, capital do país.

Na estreia em casa, o Bahia teve um duelo complicado diante do Internacional e empatou por 1 a 1. Com isso, a liderança da chave ficou com o Atlético Nacional, da Colômbia, que venceu o Nacional por 3 a 0.

No último fim de semana, o Bahia fez jogo movimentado com o Santos e empatou por 2 a 2 na Vila Belmiro, poupando alguns jogadores. Em 25 jogos na temporada, o time comandado por Rogério Ceni tem 13 vitórias, dez empates e só duas derrotas, números que garantiram o título do Campeonato Baiano.

Após o jogo contra o Santos, o Bahia foi para a capital paulista, onde treinou no CT do Corinthians. Gabriel Xavier e Michel Araújo seguem no departamento médico, mas Everton Ribeiro, que não jogou no Brasileirão por estar suspenso, está à disposição.

Já o Nacional tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 diante do Atlético Nacional. No fim de semana, o ganhou confiança no campeonato nacional ao golear o Cerro Largo por 4 a 0. A grande novidade é o técnico Pablo Peirano, apresentado na segunda-feira e que vai estrear diante do Bahia. Mesmo assim, ele deve manter a base da escalação e apostar em ajustes táticos para reagir.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL-URU X BAHIA

NACIONAL - Mejía; Ancheta, Coates, Calione, Millán e Gabriel Báez; Oliva, Boggio e Recoba; Vargas e Herazo. Técnico: Pablo Peirano.

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.